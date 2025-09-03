15:14  03 вересня
У Пекіні мікрофон випадково зафіксував розмову Сі та Путіна про безсмертя
15:01  03 вересня
У Києві зупинили банду, що постачала наркотики до столичного СІЗО
13:59  03 вересня
Завтра в Україні очікується до +32, але подекуди пройдуть грози
UA | RU
UA | RU
03 вересня 2025, 16:14

На Вінниччині громаді повернули 967 га водосховищ та понад мільйон гривень від їх використання

03 вересня 2025, 16:14
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Прокуратура Вінниччини повернула громадам водойми, що раніше використовувалися незаконно, забезпечивши надходження коштів до бюджету та відкритий доступ для людей

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Прокуратура Вінниччини забезпечила повернення водних об’єктів у розпорядження місцевої громади, відновивши доступ до цінних земель та фінансових надходжень для бюджету. Відновлення контролю над цими ділянками дозволяє спрямовувати кошти на розвиток інфраструктури та соціальні потреби, а також забезпечує громадянам відкритий доступ до водойм.

Йдеться про три водосховища Барської громади – Барське, Нове та Фольваркське, загальна площа яких становить 967 гектарів. Водосховище Барське включене до природно-заповідного фонду і є частиною орнітологічного заказника місцевого значення "Барський", де налічується 20 видів птахів. Ці водойми мають екологічну та рекреаційну цінність для регіону.

Прокуратура встановила, що приватне підприємство тривалий час використовувало водойми для розведення риби без відповідних дозволів, посилаючись на статус правонаступника ліквідованої юридичної особи. За цей період не сплачувалися кошти до місцевого бюджету.

Господарський суд підтримав позицію прокуратури. Рішення вже виконано, і відтепер розпорядження водосховищами здійснюватиме Барська міська громада, що дозволяє забезпечити їхню законну експлуатацію та надходження коштів на потреби громади.

Раніше повідомлялося, акторка Наталія Бабенко описала фільм "2000 метрів до Авдіївки" як дуже складний. Стрічку Мстислава Чернова знімали під час контрнаступу влітку 2023 року, коли бійці Третьої окремої штурмової бригади звільняли село Андріївку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Вінницька область водосховище прокуратура
Неякісне спорядження для ЗСУ: прокурори Волині стягнули з постачальника понад 28 млн
03 вересня 2025, 10:58
Незаконні виплати понад мільйон гривень: за фальшиву інвалідність судитимуть екскерівника Хмельницької прокуратури
02 вересня 2025, 15:51
Вибух у поліції на Одещині: завербований агент РФ постане перед судом
02 вересня 2025, 11:49
Всі новини »
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
На Дніпропетровщині росіяни вбили чоловіка
03 вересня 2025, 16:45
Українцям придумали новий штраф
03 вересня 2025, 16:45
Двічі обікрав знайомого: на Дніпропетровщині обікрав будинок на понад 10 тис. грн
03 вересня 2025, 16:37
У Тернополі робітник викрав електроінструменти і здав їх у ломбард
03 вересня 2025, 16:29
Хотів "попити води", а вчинив розбій: у Харкові чоловік пограбував 82-річну жінку
03 вересня 2025, 16:11
ЗСУ відкинули росіян на Донеччині
03 вересня 2025, 15:55
На Хмельниччині та Черкащині звільнили прокурорів з фейковою інвалідністю
03 вересня 2025, 15:50
У Києві затримали адвокатку та її спільників, які виготовляли чоловікам фіктивні діагнози
03 вересня 2025, 15:44
В Одесі відновили рух на найдовшому трамвайному маршруті України
03 вересня 2025, 15:41
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »