Прокуратура Вінниччини повернула громадам водойми, що раніше використовувалися незаконно, забезпечивши надходження коштів до бюджету та відкритий доступ для людей

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Прокуратура Вінниччини забезпечила повернення водних об’єктів у розпорядження місцевої громади, відновивши доступ до цінних земель та фінансових надходжень для бюджету. Відновлення контролю над цими ділянками дозволяє спрямовувати кошти на розвиток інфраструктури та соціальні потреби, а також забезпечує громадянам відкритий доступ до водойм.

Йдеться про три водосховища Барської громади – Барське, Нове та Фольваркське, загальна площа яких становить 967 гектарів. Водосховище Барське включене до природно-заповідного фонду і є частиною орнітологічного заказника місцевого значення "Барський", де налічується 20 видів птахів. Ці водойми мають екологічну та рекреаційну цінність для регіону.

Прокуратура встановила, що приватне підприємство тривалий час використовувало водойми для розведення риби без відповідних дозволів, посилаючись на статус правонаступника ліквідованої юридичної особи. За цей період не сплачувалися кошти до місцевого бюджету.

Господарський суд підтримав позицію прокуратури. Рішення вже виконано, і відтепер розпорядження водосховищами здійснюватиме Барська міська громада, що дозволяє забезпечити їхню законну експлуатацію та надходження коштів на потреби громади.

