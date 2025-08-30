16:04  30 августа
В Киеве мужчина выпал с 19-го этажа и приземлился на крышу автомобиля
10:37  30 августа
Смертельный пожар на Полтавщине: в доме обнаружили тело мужчины
02:00  30 августа
Какие купюры в Украине подделывают чаще всего: как защищают банкноты
30 августа 2025, 15:27

В Виннице задержали мужчину за избиение сожительницы: женщина в больнице

30 августа 2025, 15:27
Иллюстративное фото: из открытых источников
Винницкие правоохранители сообщили о подозрении 39-летнему мужчине в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений его сожительнице

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 28 августа.

По информации полиции, на месте происшествия было установлено, что травмы женщине нанес ее сожитель. 39-летний правонарушитель задержан, ему сообщено о подозрении. Мужчине светит до восьми лет лишения свободы.

Женщина, 44 года, находится в больнице.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Волыни мужчину, избивавшего жену, взяли под стражу. Злоумышленника уже неоднократно привлекали к административной ответственности за домашнее насилие.

27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
