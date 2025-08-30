В Виннице задержали мужчину за избиение сожительницы: женщина в больнице

Иллюстративное фото: из открытых источников

Винницкие правоохранители сообщили о подозрении 39-летнему мужчине в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений его сожительнице

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 28 августа.

По информации полиции, на месте происшествия было установлено, что травмы женщине нанес ее сожитель. 39-летний правонарушитель задержан, ему сообщено о подозрении. Мужчине светит до восьми лет лишения свободы.

Женщина, 44 года, находится в больнице.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

