У Вінниці затримали чоловіка за побиття співмешканки: жінка в лікарні

Вінницькі правоохоронці повідомили про підозру 39-річному чоловікові у завданні умисних тяжких тілесних ушкоджень його співмешканці

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 28 серпня.

За інформацією поліції, на місці події було встановлено, що травми жінці завдав її співмешканець. 39-річного правопорушника затримано, йому повідомлено про підозру. Чоловіку світить до восьми років позбавлення волі.

Жінка, 44 роки, наразі перебуває в лікарні.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

