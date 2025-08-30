16:04  30 серпня
У Києві чоловік випав із 19-го поверху і приземлився на дах автомобіля
10:37  30 серпня
Смертельна пожежа на Полтавщині: у будинку виявили тіло чоловіка
02:00  30 серпня
Які купюри в Україні підробляють найчастіше: як захищають банкноти
UA | RU
UA | RU
30 серпня 2025, 15:27

У Вінниці затримали чоловіка за побиття співмешканки: жінка в лікарні

30 серпня 2025, 15:27
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вінницькі правоохоронці повідомили про підозру 39-річному чоловікові у завданні умисних тяжких тілесних ушкоджень його співмешканці

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 28 серпня.

За інформацією поліції, на місці події було встановлено, що травми жінці завдав її співмешканець. 39-річного правопорушника затримано, йому повідомлено про підозру. Чоловіку світить до восьми років позбавлення волі.

Жінка, 44 роки, наразі перебуває в лікарні.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Волині чоловіка, який бив дружину, взяли під варту. Зловмисника вже неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за домашнє насильство.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Вінниця чоловік співмешканка Побиття поліція лікарня конфлікт
Смертельна пожежа на Полтавщині: у будинку виявили тіло чоловіка
30 серпня 2025, 10:37
На Закарпатті в горах прикордонники виявили рештки 36-річного чоловіка
27 серпня 2025, 14:23
Сімейна драма з ножем: тесть ледь не вбив зятя на Черкащині
27 серпня 2025, 12:28
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
У Києві чоловік випав із 19-го поверху і приземлився на дах автомобіля
30 серпня 2025, 16:04
Шокуюче вбивство Андрія Парубія: реакція політиків та дипломатів
30 серпня 2025, 15:35
Польща депортувала 15 українців за правопорушення: деталі
30 серпня 2025, 15:07
З'явилось фото ймовірного підозрюваного у вбивстві Парубія: пошук стрільця триває
30 серпня 2025, 14:40
Спецоперація "Сирена" у Львові: поліція розшукує вбивцю Андрія Парубія
30 серпня 2025, 14:16
В мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія
30 серпня 2025, 14:01
Хто такий Андрій Парубій і яку роль він відіграв в історії України
30 серпня 2025, 13:45
У Львівській області розшукують стрільця, який вбив колишнього голову ВР
30 серпня 2025, 13:13
У Львові вбито ексголову ВР Андрія Парубія: подробиці трагедії
30 серпня 2025, 12:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »