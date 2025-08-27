Фото: pixabay

Майже рік чоловік ображав і принижував дитину, погрожував їй, забороняв спілкуватися з рідними та друзями, а в листопаді 2021 року зґвалтував її в авто

Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора та пресслужбу поліції.

Зазначається, що раніше неодноразово судимий чоловік вчинив ці злочини у період іспитового строку.

Крім того, встановлена його винуватість у незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами.

Вінницький міський суд погодився з доводами прокурора та засудив чоловіка до 13 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили зловмисник перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, апеляційний суд у Києві посилив вирок чоловікові за вбивство, зґвалтування та розбій. Довічне увʼязнення призначили 38-річному зловмиснику.