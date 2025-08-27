У Вінниці чоловіка засудили за тривале знущання і зґвалтування доньки
Майже рік чоловік ображав і принижував дитину, погрожував їй, забороняв спілкуватися з рідними та друзями, а в листопаді 2021 року зґвалтував її в авто
Зазначається, що раніше неодноразово судимий чоловік вчинив ці злочини у період іспитового строку.
Зазначається, що раніше неодноразово судимий чоловік вчинив ці злочини у період іспитового строку.
Крім того, встановлена його винуватість у незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами.
Вінницький міський суд погодився з доводами прокурора та засудив чоловіка до 13 років позбавлення волі.
До набрання вироком законної сили зловмисник перебуватиме під вартою.
