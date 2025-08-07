12:43  07 августа
07 августа 2025, 15:26

Апелляционный суд в Киеве приговорил мужчину к пожизненному заключению за убийство и два изнасилования

Фото: pixabay
Апелляционный суд ужесточил приговор мужчине за убийство, изнасилования и разбой

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Ранее Шевченковский райсуд Киева назначил 38-летнему мужчине 15 лет тюрьмы. Его судили за убийство, изнасилования и разбой.

По информации правоохранителей, злоумышленник во время конфликта нанес оппоненту 23 удара лопатой, а затем изнасиловал его. От полученных травм мужчина скончался.

Другого пострадавшего фигурант избил и тоже изнасиловал, когда тот был без сознания. После этого нападающий забрал вещи жертвы и оставил избитого мужчину без помощи в опасном для жизни состоянии.

Шевченковский райсуд признал обвиняемого виновным по части статей, считая изнасилование второго потерпевшего недоказанным. Впрочем, прокуроры обжаловали это решение.

По результатам пересмотра дела в апелляционном порядке злоумышленника приговорили к пожизненному заключения.

Напомним, в июле в Сумской области задержали мужчину, который жестоко расправился с 17-летней девушкой. Изувер изнасиловал ее и убил. Тело девушки обнаружили в лесополосе.

