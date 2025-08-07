Апелляционный суд в Киеве приговорил мужчину к пожизненному заключению за убийство и два изнасилования
Апелляционный суд ужесточил приговор мужчине за убийство, изнасилования и разбой
Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.
Ранее Шевченковский райсуд Киева назначил 38-летнему мужчине 15 лет тюрьмы. Его судили за убийство, изнасилования и разбой.
По информации правоохранителей, злоумышленник во время конфликта нанес оппоненту 23 удара лопатой, а затем изнасиловал его. От полученных травм мужчина скончался.
Другого пострадавшего фигурант избил и тоже изнасиловал, когда тот был без сознания. После этого нападающий забрал вещи жертвы и оставил избитого мужчину без помощи в опасном для жизни состоянии.
Шевченковский райсуд признал обвиняемого виновным по части статей, считая изнасилование второго потерпевшего недоказанным. Впрочем, прокуроры обжаловали это решение.
По результатам пересмотра дела в апелляционном порядке злоумышленника приговорили к пожизненному заключения.
