Фото: полиция Винницкой области

Об этом сообщает полиция Винницкой области, передает RegioNews.

Как установили следователи, к организации схемы был причастен 22-летний житель Гайсинского района. Он получил часть вознаграждения от организатора махинации за то, что согласился помочь в перевозке 33-летнего военнообязанного к границе.

По данным следствия, молодой человек заручился поддержкой знакомого водителя, которому не сообщил истинную цель поездки. На пути Ямполь–Могилев-Подольский, недалеко от села Дорошовка, транспортное средство остановили пограничники. Именно там была пресечена попытка незаконного выезда за пределы Украины.

Правоохранители зафиксировали, что за помощь в схеме злоумышленник получил 12 тысяч гривен из общей суммы в 7 тысяч долларов, которую должен был передать организатор. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех участников незаконной схемы и проверке их возможной причастности к подобным случаям.

Материалы уголовного производства переданы на рассмотрение следователям, которые должны дать правовую оценку действиям задержанного. В случае доказательства вины ему грозит наказание в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, в Киеве задержали 42-летнего мужчину, который организовал схему незаконной переправки военнообязанного за границу за 8 тысяч долларов. По плану, уклонист должен был добраться до приграничной области, а затем пересечь реку Тиса, однако его действия были раскрыты правоохранителями.