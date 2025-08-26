В Винницкой области задержали 22-летнего мужчину, который за 12 тыс. грн помогал переправлять уклонистов
В Ямполе Винницкой области раскрыта попытка незаконной переправки через государственную границу мужчины призывного возраста
Об этом сообщает полиция Винницкой области, передает RegioNews.
Как установили следователи, к организации схемы был причастен 22-летний житель Гайсинского района. Он получил часть вознаграждения от организатора махинации за то, что согласился помочь в перевозке 33-летнего военнообязанного к границе.
По данным следствия, молодой человек заручился поддержкой знакомого водителя, которому не сообщил истинную цель поездки. На пути Ямполь–Могилев-Подольский, недалеко от села Дорошовка, транспортное средство остановили пограничники. Именно там была пресечена попытка незаконного выезда за пределы Украины.
Правоохранители зафиксировали, что за помощь в схеме злоумышленник получил 12 тысяч гривен из общей суммы в 7 тысяч долларов, которую должен был передать организатор. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех участников незаконной схемы и проверке их возможной причастности к подобным случаям.
Материалы уголовного производства переданы на рассмотрение следователям, которые должны дать правовую оценку действиям задержанного. В случае доказательства вины ему грозит наказание в соответствии с действующим законодательством.
