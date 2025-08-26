13:16  26 августа
В сети появилось видео силового задержания Ивана Белецкого в Ужгороде
12:56  26 августа
Пьяный и с оружием: в Одесской области мужчина устроил стрельбу в парке
07:42  26 августа
В Киевской области робот-собака помогает саперам в разминировании
UA | RU
UA | RU
26 августа 2025, 16:22

В Винницкой области задержали 22-летнего мужчину, который за 12 тыс. грн помогал переправлять уклонистов

26 августа 2025, 16:22
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Винницкой области
Читайте також
українською мовою

В Ямполе Винницкой области раскрыта попытка незаконной переправки через государственную границу мужчины призывного возраста

Об этом сообщает полиция Винницкой области, передает RegioNews.

Как установили следователи, к организации схемы был причастен 22-летний житель Гайсинского района. Он получил часть вознаграждения от организатора махинации за то, что согласился помочь в перевозке 33-летнего военнообязанного к границе.

По данным следствия, молодой человек заручился поддержкой знакомого водителя, которому не сообщил истинную цель поездки. На пути Ямполь–Могилев-Подольский, недалеко от села Дорошовка, транспортное средство остановили пограничники. Именно там была пресечена попытка незаконного выезда за пределы Украины.

Правоохранители зафиксировали, что за помощь в схеме злоумышленник получил 12 тысяч гривен из общей суммы в 7 тысяч долларов, которую должен был передать организатор. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех участников незаконной схемы и проверке их возможной причастности к подобным случаям.

Материалы уголовного производства переданы на рассмотрение следователям, которые должны дать правовую оценку действиям задержанного. В случае доказательства вины ему грозит наказание в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, в Киеве задержали 42-летнего мужчину, который организовал схему незаконной переправки военнообязанного за границу за 8 тысяч долларов. По плану, уклонист должен был добраться до приграничной области, а затем пересечь реку Тиса, однако его действия были раскрыты правоохранителями.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Винницкая область незаконная деятельность военнообязанные уклонист граница
В Одессе 40 мужчин, возвращенных с российско-грузинской границы, отправили в ТЦК
25 августа 2025, 16:39
От винила до набора для гольфа: во Львовской области таможенники изъяли незадекларированные товары на 800 тысяч гривен
25 августа 2025, 10:26
Более 13 тысяч украинцев попытались незаконно пересечь границу в этом году
25 августа 2025, 07:41
Все новости »
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
При поддержке международных партнеров: в Харьковской области ветеранов будут учить преодолевать стресс с помощью VR-технологий
26 августа 2025, 16:51
В Украине не будут финансировать школы, где учится мало детей
26 августа 2025, 16:49
В Тернопольской области у 63-летнего мужчины изъяли пистолет
26 августа 2025, 16:35
В Херсонской области будут судить директора строительной фирмы за присвоение 28 млн грн
26 августа 2025, 15:59
Более 1700 военнослужащих уже вернулись после самовольного оставления части
26 августа 2025, 15:54
Малые гранты в Харьковской области: поддержка для семей и новые социальные услуги
26 августа 2025, 15:39
На Тернопольщине столкнулись два грузовика, травмировался один из водителей
26 августа 2025, 15:35
Россияне оккупировали два села на Днепропетровщине – Запорожское и Новогеоргиевку
26 августа 2025, 15:30
У 96-летнего патриарха Филарета ухудшилось состояние здоровья, в ПЦУ призывают молиться за него
26 августа 2025, 15:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »