В Винницкой области 32-летний мужчина пытался пересечь границу с поддельными документами

фото: ГПСУ

В автомобильном пункте пропуска «Могилев-Подольский» пограничники обнаружили 32-летнего гражданина Украины, пытавшегося незаконно пересечь государственную границу с поддельными документами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Во время прохождения паспортного контроля мужчина отметил, что является многодетным отцом, предоставив свидетельства о рождении трех детей иностранного образца.

Проверив документы, пограничники обнаружили признаки подделки в двух документах, выданных якобы в Таджикистане: свидетельства не соответствовали установленным образцам.

Нарушителю отказали в пропуске через границу, а также сообщили полиции о необходимости его доставки в ТЦК.

Напомним, в Винницкой области гражданин Китая за 600 долларов пытался подкупить пограничников.