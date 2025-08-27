На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника

фото: ДПСУ

Прикордонники Могилів-Подільського загону затримали 39-річного мешканця Донеччини, який намагався незаконно потрапити до Молдови

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За словами порушника, він мав намір незаконно перетнути кордон, перепливши Дністер до сусідньої Молдови.

Чоловік ретельно підійшов до підбору спорядження. Замість звичайного одягу обрав маскувальний костюм, під який одягнув гідрокостюм. Також чоловік прихопив і ласти, склавши у тактичний рюкзак.

Прикордонний наряд виявив і затримав його на березі річки. Тепер йому загрожує штраф.

Нагадаємо, на Вінниччині 32-річний чоловік намагався перетнути кордон з підробленими документами. Після цього чоловіка доставили в ТЦК.