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20 августа 2020, 20:16 3

Глава Винницкой ОГА Борзов поработал механизатором на тракторе

20 августа 2020, 20:16 3
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Борзов "оседлал" трактор Т-150 украинского производства
Борзов "оседлал" трактор Т-150 украинского производства
Фото: скриншот видео
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Во время визита в Пищанский район Винницкой области, глава областной государственной администрации Сергей Борзов посетил фермерское хозяйство «Свиточ» в с. Студеная.

Об этом сам Сергей Борзов рассказал на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Глава области пообщался с фермерами по работе в условиях засушливого климата и по приглашению председателя фермерского хозяйства проехался полем на тракторе Т-150 Харьковского производства.

На Джон Дире каждый может, а я - на Т-150к. Сегодня попробовал сам проехаться за рулем трактора отечественного производства", - написал Борзов.

Сергей Борзов отметил, что украинская техника ничем не уступает дорогостоящей импортной.

Я убежден, что аграриям стоит покупать отечественную качественную технику, тем более, что в области работает государственная программа частичного возмещения ее стоимости", - заявил глава ОГА.

На Джон Дірі кожен може, а я - на Т-150к. Сьогодні спробував сам проїхатись за кермом трактора вітчизняного виробництва - Харківського тракторного заводу. Фермери вдячні за державну програму, за якою отримують 25% компенсаціі від вартості. Сільгоспвиробники у селі Студена Піщанського району просили підримати аграріів - їм потрібні кредити, бо можуть не вижити наступного року. Декілька хвилин був трактористом - стажером у Григорія Колісника. А він має 35 років досвіду роботи і чудове почуття гумору: просив скинути номер картки, щоб гроші за роботу мені перекинути :)

Опубліковано Сергій Борзов Голова Вінницької ОДА Вівторок, 18 серпня 2020 р.

Напомним, сегодня президент Зеленский на Херсонщине разносил письма пенсионерам.

Винницкая область ОГА глава Борзов Сергей сельское хозяйство
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