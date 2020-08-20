Глава Винницкой ОГА Борзов поработал механизатором на тракторе

На Джон Дірі кожен може, а я - на Т-150к. Сьогодні спробував сам проїхатись за кермом трактора вітчизняного виробництва - Харківського тракторного заводу. Фермери вдячні за державну програму, за якою отримують 25% компенсаціі від вартості. Сільгоспвиробники у селі Студена Піщанського району просили підримати аграріів - їм потрібні кредити, бо можуть не вижити наступного року. Декілька хвилин був трактористом - стажером у Григорія Колісника. А він має 35 років досвіду роботи і чудове почуття гумору: просив скинути номер картки, щоб гроші за роботу мені перекинути :)