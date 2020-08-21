Закупка некачественных медсредств на Закарпатье: чиновников взяли под стражу

Они закупили для медиков средства индивидуальной защиты, не отвечающие требованиям

Они закупили для медиков средства индивидуальной защиты, не отвечающие требованиям

Фото: Нацполиция

Двум чиновникам Закарпатской ОГА, которых подозревают в схеме закупки некачественных медкостюмив и респираторов для медиков, избрана мера пресечения в виде 60 суток под стражей или 1 миллион 890 тысяч гривен залога для каждого.

Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Анна Богдан, передает RegioNews.

Известно, что сегодня, 21 августа, в Ужгородском районном суде состоялось заседание, в ходе которого рассмотрели ходатайство следователя об избрании меры пресечения подозреваемым, причинившим государству 30-миллионные убытки.

По словам пресс-секретаря Нацполиции, деньги из бюджета были перечислены, как за товар высокого качества, но медики области получили более 57 тысяч костюмов и 71 тысячу респираторов ненадлежащего уровня защиты.

По данным следствия, в коррупционных закупках подозревают бывшего главу областного департамента здравоохранения Елизавету Биров и директора фирмы поставщика "Гудмедикал" Олега Гудаша.

Детективы полиции Закарпатья установили, что руководители Департамента здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации, с целью собственного обогащения за счет бюджетных денег, незаконно освоили средства, предусмотренные на закупку защитной одежды для врачей, работающих с больными COVID-19", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 августа в Закарпатской ОГА прошли обыски, правоохранители проверяли закупку некачественных защитных костюмов на 25 миллионов гривен. Позже стало известно, что обыски прошли в еще двух регионах.