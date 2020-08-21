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На потенциальных выборах в Раду прошли бы четыре политсилы - соцопрос
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21 августа 2020, 12:22 6

На потенциальных выборах в Раду прошли бы четыре политсилы - соцопрос

21 августа 2020, 12:22 6
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Фото: flickr
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Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в середине августа 2020 года, то в парламент бы прошли четыре политические силы: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и ВО "Батькивщина".

Об этом свидетельствуют данные опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, передает RegioNews.

Согласно опросу, если бы выборы в Раду проходили в середине августа, то за "Слугу народа" проголосовали бы 29,5% опрошенных, среди тех, кто определился со своим выбором и намерен голосовать.

За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" – 21,7%, за "Европейскую солидарность" – 15,5%, за ВО "Батькивщина" – 11,5%.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2018 респондентов методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Ранее сообщалось, что "Евросолидарность" опережает "Слугу народа" на местных выборах в Киеве - опрос, с августа прошлого года рейтинг партии "Слуга народа" имеет стабильную отрицательную динамику.

выборы ВР Слуга народа партия парламент
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