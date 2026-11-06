"Могли облить кислотой": Денис Бигус отреагировал на планы нападения на него

Фото: Bihus.Infо

Об этом он рассказал в видео, опубликованном на YouTube-канале Bihus.Info, передает RegioNews.

По словам Бигуса, после просмотра полного видео его больше всего поразили не сами обсуждения подготовки нападения, а упоминания о вероятной причастности высокопоставленных правоохранительных органов к деятельности преступников.

"Чего ты не ожидаешь, так это то, что топы по всем органам тупо работают на натуральных мурчиках из 90-х. […] Насколько все херово", – отметил журналист.

Отдельно он прокомментировал обсуждение возможного нападения на него, в частности, упоминание о том, что его могли облить кислотой.

Бигус признался, что был удивлен такими планами, и поблагодарил аудиторию за поддержку и внимание к расследованию команды.

"И приятно, и защита, и, как видим, иногда прямая жизнь спасает. Если бы не смотрели, лежала бы сейчас где-то на пляже в Доминикане. Нет, ну прикопан на пару метров, но все же", – сказал он.

Напомним, 4 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации в рамках операции "Карфаген". Ее участники наладили систематическое предоставление неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колцентров, распространение наркотических средств, совершение преступлений в сфере экономики, а также против жизни и здоровья людей.

В новом эпизоде расследования НАБУ также фигурирует Егор Буркин (Левченко) по прозвищу "Мексиканец", которого называют главой наркокартеля "Химпром".

Из перехваченных разговоров участников организации, обнародованных правоохранителями, стало известно, что из-за расследования U420 ее участники планировали облить кислотой Дениса Бигуса.