Фото: ОВА

В ночь на 6 ноября российские войска более 10 раз атаковали беспилотниками пять районов Днепропетровской области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Днепровском районе под ударами оказались Новоалександровская и Николаевская громады. Там повреждена инфраструктура, частные дома и автомобиль.

В Каменском поврежден спортивный комплекс. В Пятихатской и Саксаганской громадах Каменского района пострадала инфраструктура.

На Никопольщине россияне атаковали Никополь, Марганецкую и Покровскую громады.

В Синельниковском районе удар был подвергнут административному зданию в Роздорской громаде.

В Кривом Роге в результате атаки повреждена инфраструктура и автомобиль.

Напомним, в нескольких общинах Винницкой области из-за российской атаки 5 ноября повреждения гражданской и критической инфраструктуры. Известно о трех пострадавших.