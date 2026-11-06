В Днепропетровской области под ударами БпЛА оказались пять районов: есть разрушения
В ночь на 6 ноября российские войска более 10 раз атаковали беспилотниками пять районов Днепропетровской области
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В Днепровском районе под ударами оказались Новоалександровская и Николаевская громады. Там повреждена инфраструктура, частные дома и автомобиль.
В Каменском поврежден спортивный комплекс. В Пятихатской и Саксаганской громадах Каменского района пострадала инфраструктура.
На Никопольщине россияне атаковали Никополь, Марганецкую и Покровскую громады.
В Синельниковском районе удар был подвергнут административному зданию в Роздорской громаде.
В Кривом Роге в результате атаки повреждена инфраструктура и автомобиль.
Напомним, в нескольких общинах Винницкой области из-за российской атаки 5 ноября повреждения гражданской и критической инфраструктуры. Известно о трех пострадавших.