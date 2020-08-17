Семейный бизнес главы Винницкой ОГА, или Полгектара земли на берегу Южного Буга

Не прошло и двух месяцев, как президент Зеленский назначил бывшего КВНщика Сергея Борзова главой Винницкой области, а тот уже успел засветиться в коррупционном скандале из-за вероятной причастности к строительству роскошного ресторана Fusion на самом берегу Южного Буга

Не прошло и двух месяцев, как президент Зеленский назначил бывшего КВНщика Сергея Борзова главой Винницкой области, а тот уже успел засветиться в коррупционном скандале из-за вероятной причастности к строительству роскошного ресторана Fusion на самом берегу Южного Буга

Корреспондент RegioNews разбирался в тонкостях дела и выяснял вероятную причастность к строительству главы Винницкой ОГА и его семьи.

Еще в 2017 году в винницких СМИ писали о том, что известный винничанин Сергей Борзов, который на тот момент занимал руководящую должность в Государственном управлении делами, может быть причастным к строительству роскошного ресторана Fusion на самом берегу Южного Буга.

Земельный участок общей площадью 0.49 га, на котором проходит строительство, находится на вул. Глеба Успенского в двухстах метрах от фабрики Roshen и туристической изюминки Винницы - светомузыкального фонтана.

В публикации трехлетней давности "привязать” строительство к Сергею Борзову смогли лишь опосредованно - согласно информации на паспорте объекта, заказчиком строительных работ является винничанин Виктор Ищенко.

С 2016 года Ищенко занимает должность директора Центра Государственного земельного кадастра”. Но до этого, с 2014 до 2016 года, он работал заместителем директора в комплексе отдыха "Пуща-Водица” Государственного управления делами. Именно в это время руководителем ГУД был Сергей Борзов. То есть, теоретически два винничанина, которые работали вместе в одной государственной структуре - Борзов руководителем, а Ищенко - его подчиненным, могли "скооперироваться" и получить в аренду чрезвычайно привлекательный земельный участок (почему земля на берегу реки отнесена к категории "земли жилой и общественной застройки” - вопрос к Винницкому городскому совету, - авт.) и разрешение на строительство заведения общественного питания. Но доказательств на тот момент не было. Однако сегодня открытой информации стало больше, поэтому теперь можно констатировать, что и ресторан, и полгектара земли под ним - собственность семьи председателя Винницкой ОГА Сергея Борзова и народного депутата от партии президента "Слуга народа” Ирины Борзовой. Директор "Государственного земельного кадастра” Виктор Ищенко, скорее всего, был лишь помощником и посредником в процессе присвоения земли.

В том, что в 2017 году никаких более весомых привязок между Борзовым и Ищенко найти не удалось, интерес к строительству угас. Как и само строительство - объект должен был быть сдан в эксплуатацию еще в 2018 году, но процесс шел очень вяло - за год построили только "коробку” первого этажа будущего ресторана и частично внешние перекрытия.

Возобновить полномасштабные работы удалось лишь в 2019 году, когда жена Сергея Борзова Ирина была избрана в Верховную Раду. Владимир Зеленский пришел к власти, и у дочери его бизнес-партнера Наума Барулі наладились дела с будущим рестораном – Ирина Борзова смогла не только запустить строительство, а и стать совладелицей земли под ним.

Когда начиналось строительство ресторана, земля была оформлена в долгосрочную аренду. Однако тогдашний заказчик капитальной застройки получил разрешение на приобретение этого участка в частную собственность. А, точнее, трех участков - под ресторан Fusion целом отведено полгектара (0.49 га) земли на берегу Южного Буга. Однако эта область поделена на три части: 0.36 га, 0.08 га и 0.0523 га, и владельцем всех трех является ООО "Сайбор”. Если меньший участок площадью 0.08 га предприятие приватизировало еще в 2017 году, то два больших были переданы в частную собственность 7 февраля 2019 года - уже после того, как совладелицей ООО "Сайбор” стала Ирина Борзова.

Из недвижимого имущества в декларациях Сергея и Ирины Борзових - всего четыре квартиры, дом, дача и земельный участок в Поселке Тывровского района. Земли в Виннице они не декларируют. Однако в мае 2019 года Ирина Борзова стала соучредителем ООО "Сайбор”. Именно это предприятие приватизировало все три участка под будущим рестораном Fusion.

Можно предположить, что Виктор Ищенко пользуясь своей должностью вообще не имеет проблем с тем, чтобы получить земельный участок в собственность. Он начал работать директором Центра "Государственного земельного кадастра” в 2016 году, а 7 февраля 2018 года оформил в совместную собственность земельный участок в Виннице площадью 800 м2. А его жена Инна Ищенко в тот же день стала совладелицей земельного участка в Виннице площадью 880 м2. Несколькими днями позже Инна Ищенко еще и получила в собственность участок в Виннице площадью 312 м2.

Информация о всех этих земельных участках есть в декларациях Виктора и Инны Ищенков на сайте НАЗК. Жена Виктора Ищенко Инна Ищенко работает помощницей народного депутата Ирины Борзовой на платной основе.

Супруги Ищенко неплохо заработал продавая винницкую землю – например, в 2019 году 23-летний Илья Остапенко купил у Виктора Ищенко недвижимость за 400 тысяч гривен.

Однако предприятию, которое впоследствии стало собственностью Борзових, Виктор Ищенко продал землю на берегу Южного Буга по доступной цене - 48 тысяч гривен. Скорее всего, речь идет о двух земельных участках площадью 0.36 га и 0.0523 га.

Конечно, в строительстве и открытии ресторана никакого криминала нет - это обычный бизнес. Однако немало вопросов возникает по поводу того, на какой земле строится этот бизнес и, главное, как семья известных винничан получила имущественные права на эту землю. Очевидно, Борзовы предполагали, что вокруг приватизации участка на берегу Южного Буга возникнет большой резонанс, поэтому хотели скрыть свою причастность к этому строительству. Тем более - после того, как из-за своего неравнодушия к коммунальной и государственной недвижимости уже прославились на всю страну: за несколько месяцев после назначения на должность руководителя Государственного управления делами Сергей Борзов получил и быстро приватизировал квартиру в почти 200 квадратов в элитном районе Киева. Абсолютно бесплатно. Он потом объяснял, что его семье нужно было жилье в столице - однако другие украинские семьи в таких ситуациях покупают себе жилье. Особенно те семьи, которые имеют коммерческую и жилую недвижимость по всей стране, поэтому, вполне способны найти необходимые средства.

И, напоследок, про двойные стандарты. Недавно председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода в Людавце. Он поставил под сомнение проведение общественных слушаний по этому строительству, - публично заверил, что слушания были проведены лишь на бумаге. Вместе с тем, еще в 2017 году издания Vinbazar указывало, что общественных слушаний по поводу строительства ресторана "Fusion” тоже никто не проводил. Хотя в данном случае речь идет о прибрежную зону в центре Винницы, а не полигон в Жмеринском районе.

Ирина Борзова во время избирательной кампании обещала, что "...очистит государство от коррупционеров и мародеров, взяточников и лицемеров, от схем и кумовства”. Но присваивать государственную квартиру и кусок набережной - это не коррупция, не схемы, не мародерство? Назначать свою куму Наталью Заболотную первым заместителем председателя ОГА - это не факт кумовства?

За ответами на эти вопросы RegioNews обратился к председателю Винницкой ОГА Сергею Борзову, который был очень лаконичным: "Я бизнесом не занимаюсь с 2014 года. Моя жена Ирина Борзова вышла из бизнеса в 2019 году - после избрания народным депутатом. Все это отражено в декларациях". Также глава ОГА отрицает то, что Наталья Заболотная является его кумой, хотя из достоверных источников RegioNews известно, что Заболотная - крестная мать одной из дочерей супругов Борзових.