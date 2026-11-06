Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска атаковали 13 населенных пунктов в двух районах Сумской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Глуховской громаде в результате удара беспилотника травмирована 51-летняя женщина и 16-летняя девушка.

Кроме того, за медицинской помощью обратились четыре человека, пострадавшие во время российских ударов по Середино-Будской громаде 4 ноября. Это мужчины 46 и 66 лет и женщины 41 и 53 года.

В Сумской громаде из-за атаки БпЛА повреждены многоквартирный дом, дом быта и три автомобиля.

В Шосткинской громаде повреждены здания СТО, предприятия, многоквартирный дом, офисы и киоски. Два автомобиля уничтожены, еще семь повреждены.

На местах ударов работали полицейские и взрывотехники, документировавшие последствия обстрелов.

Напомним, в нескольких общинах Винницкой области из-за российской атаки 5 ноября повреждения гражданской и критической инфраструктуры. Известно о трех пострадавших.