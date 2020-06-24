В Тернопольской и Винницкой областях эвакуируют людей из-за угрозы паводка

Ожидается, что завтра вода в реке Днестр поднимется до 9 метров

Ожидается, что завтра вода в реке Днестр поднимется до 9 метров

Фото: Днестровское БУВР

На Тернопольщине вода уже перелилась через дамбу и направляется к жилым домам.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Днестровское БУВР, Тернопольскую и Винницкую ОГА.

Из сел на берегу Днестра на Тернопольщине уже эвакуируют людей. Из-за угрозы подтопления решили отселить жителей сел Устье Зеленое, Острия и поселка Коропец, что на Монастырищине.

В частности, это касается домов в нижней части населенных пунктов. Спасатели сообщают, что в Коропце из-за частых ливней подтопило сельскохозяйственные угодья, а в Устье Зеленом начался перелив воды через дамбу. Именно из-за этого есть угроза подтопления домов.

В трех селах района уже развернули пункты эвакуации. На месте работают представители полиции и спецслужбы гражданской защиты.

ВНИМАНИЕ В Днестре ожидается прохождение максимальных уровней паводка По данным Гидрометцентра ожидается... Опубликовано Днестровское БУВР Середа 24 июня 2020 г.

В город Могилев-Подольский (Винницкая область), которому грозит подтопление в результате сбросов воды Днестровской ГЭС для пропуска дождевого паводка, направили спецтехнику быстрого реагирования.

В городе уже подготовили необходимый продовольственный резерв, определили места для эвакуации людей.

Опубликовано Виталием Криганом Среда, 24 июня 2020 г.

Здесь уже зафиксированы подтопления усадеб на нескольких улицах в г. Могилев-Подольский, г. Ямполь, а также в нескольких селах обоих районов, расположенных вдоль Днестра.

Напомним, председатель правительства Денис Шмыгаль поручил разработать неотложные меры для ликвидации последствий непогоды на западе Украины