Депутаты харьковского городского совета нарушили карантин

Несколько народных избранников работали без масок во время сессии

Несколько народных избранников работали без масок во время сессии

В Шевченковский отдел полиции города Харькова сообщили о том, что несколько депутатов без масок находятся в сессионном зале горсовета.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на ГУ Нацполиции Харьковской области. С соответствующим заявлением обратился коллега нарушителей, 52-летний депутат, который присутствовал на сессии. По адресу выезжал экипаж патрульной полиции. На месте происшествия правоохранители приняли заявление о нарушении карантинных требований и опросили свидетелей. Информация о событии зарегистрирована в Едином учете Шевченковского отдела полиции. Напомним, 11 июня депутаты Запорожского облсовета массово нарушили карантин. 65 депутатов, которые собрались на сессию, были без масок и не соблюдали социальной дистанции

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