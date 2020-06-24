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24 июня 2020, 15:14 3

Депутаты харьковского городского совета нарушили карантин

24 июня 2020, 15:14 3
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Несколько народных избранников работали без масок во время сессии
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В Шевченковский отдел полиции города Харькова сообщили о том, что несколько депутатов без масок находятся в сессионном зале горсовета.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на ГУ Нацполиции Харьковской области.

С соответствующим заявлением обратился коллега нарушителей, 52-летний депутат, который присутствовал на сессии.

По адресу выезжал экипаж патрульной полиции. На месте происшествия правоохранители приняли заявление о нарушении карантинных требований и опросили свидетелей.

Информация о событии зарегистрирована в Едином учете Шевченковского отдела полиции.

Напомним, 11 июня депутаты Запорожского облсовета массово нарушили карантин. 65 депутатов, которые собрались на сессию, были без масок и не соблюдали социальной дистанции

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