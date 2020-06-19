Президент назначил главой Винницкой ОГА Сергея Борзова

Он заменил на этой должности Владислава Скальского

Он заменил на этой должности Владислава Скальского

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на онлайн-трансляцию Винницкой ОГА. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Во время назначения, Сергей Борзов отметил, что настроен работать быстро и эффективно.

У меня есть полгода. Времени немного в связи с реформой децентрализации. Приоритетом моей работы является дальнейшее стратегическое развитие региона... Настроен работать быстро, достигать и решать проблемы области", - отметил он.

В связи с этим, Борзов предложил оптимизировать штатную численность Винницкой ОГА и сформировать четкий план антикризисных мер в Винницкой области.

"Мы должны честно проанализировать областные программы, о которых жители Винничины просто не знают. Каждая гривна должна расходоваться с пользой", - заявил Борзов.

В сфере сельского хозяйства Борзов планирует инвентаризацию сельскохозяйственных земель коммунальной и государственной собственности.

Также он планирует ввести программу поддержки честных предпринимателей и вести борьбу с теневым бизнесом.

Успешная община - успешная страна", - резюмировал Борзов.

Ранее сообщалось, что Кабмин согласовал назначение Сергея Борзова главой Винницкой ОГА.

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