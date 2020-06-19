Президент назначил главой Винницкой ОГА Сергея Борзова
Президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Сергея Борзова главой Винницкой областной государственной администрации.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на онлайн-трансляцию Винницкой ОГА. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
Во время назначения, Сергей Борзов отметил, что настроен работать быстро и эффективно.
У меня есть полгода. Времени немного в связи с реформой децентрализации. Приоритетом моей работы является дальнейшее стратегическое развитие региона... Настроен работать быстро, достигать и решать проблемы области", - отметил он.
В связи с этим, Борзов предложил оптимизировать штатную численность Винницкой ОГА и сформировать четкий план антикризисных мер в Винницкой области.
"Мы должны честно проанализировать областные программы, о которых жители Винничины просто не знают. Каждая гривна должна расходоваться с пользой", - заявил Борзов.
В сфере сельского хозяйства Борзов планирует инвентаризацию сельскохозяйственных земель коммунальной и государственной собственности.
Также он планирует ввести программу поддержки честных предпринимателей и вести борьбу с теневым бизнесом.
Успешная община - успешная страна", - резюмировал Борзов.
Ранее сообщалось, что Кабмин согласовал назначение Сергея Борзова главой Винницкой ОГА.
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