В Кривом Роге задержали банду, в которую входили полицейский и депутат

Преступная группа требовала с потерпевшего гражданина $160 тысяч

Преступная группа требовала с потерпевшего гражданина $160 тысяч

Оперативники задокументировали преступную деятельность группы лиц, которые зарабатывали на «выбивании» несуществующих долгов у жителей региона.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Днепропетровской области.

В ходе следствия установлены все участники группировки и ее организатор – все они являются жителями Кривого Рога. Среди них – сотрудник правоохранительного органа и депутат райсовета.

Последние требовали с гражданина 160 тысяч долларов США, которые тот, якобы, кому-то задолжал. Во время встреч с потерпевшим злоумышленники неоднократно угрожали расправой и уничтожением его имущества.

Силовики задержали организатора и двух участников преступной группы непосредственно во время передачи части денег – $40 тысяч. Сейчас они задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины.

Решается вопрос об уведомлении им о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

За данное преступление предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 7-ми лет.

Напомним, недавно на Днепропетровщине за получение взятки задержали начальника сектора криминальной полиции