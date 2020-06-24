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24 июня 2020, 14:52 7

В Кривом Роге задержали банду, в которую входили полицейский и депутат

24 июня 2020, 14:52 7
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Преступная группа требовала с потерпевшего гражданина $160 тысяч
Преступная группа требовала с потерпевшего гражданина $160 тысяч
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Оперативники задокументировали преступную деятельность группы лиц, которые зарабатывали на «выбивании» несуществующих долгов у жителей региона.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Днепропетровской области.

В ходе следствия установлены все участники группировки и ее организатор – все они являются жителями Кривого Рога. Среди них – сотрудник правоохранительного органа и депутат райсовета.

Последние требовали с гражданина 160 тысяч долларов США, которые тот, якобы, кому-то задолжал. Во время встреч с потерпевшим злоумышленники неоднократно угрожали расправой и уничтожением его имущества.

Силовики задержали организатора и двух участников преступной группы непосредственно во время передачи части денег – $40 тысяч. Сейчас они задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины.

Решается вопрос об уведомлении им о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

За данное преступление предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 7-ми лет.

Напомним, недавно на Днепропетровщине за получение взятки задержали начальника сектора криминальной полиции

уголовное дело полиция вымогательство депутат Днепропетровская область Кривой Рог банда
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