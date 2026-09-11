В Польше политик Гжегож Браун молотом повредил памятник УПА

Скриншот с видео

Лидер польской партии "Конфедерация польской короны" Гжегож Браун повредил памятник УПА в поселке Бялысток в Грубешевском уезде Люблинского воеводства

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на видео, которое Браун опубликовал в своих соцсетях, передает RegioNews.

На кадрах видно, как политик с помощью молота разбивает отчеканенные на гранитном обелиске имена погибших украинцев.

Браун заявил, что памятник, который он назвал "оскорбляющим память жертв украинского геноцида против поляков", должен быть демонтирован.

Pomnik UPA w gminie Dołhobyczów w powiecie hrubieszowskim do likwidacji



Obelisk obrażający pamięć ofiar ukraińskiego Ludobójstwa na Polakach powinien zostać usunięty profesjonalnymi narzędziami natychmiast po udokumentowaniu przestępstwa banderyzmu!#StopBanderyzacjiPolski… pic.twitter.com/8Q4QZ2z5vJ — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) September 10, 2026

Обелиск расположен в поселке Бялысток гмины Долгобычув Грубешевского уезда, непосредственно на месте массового захоронения украинцев, погибших в 1946 году.

Место памяти функционирует с 1990-х годов, а нынешний вид памятник получил в 2019 году – тогда был установлен камень с отчеканенными именами погибших.

Памятник уже не раз становился объектом вандализма. Летом 2026 года его облили краской из баллончика и повредили арку, украшающую обелиск. Тогда Посольство Украины в Польше официально осудило акт вандализма.

Напомним, летом президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Анкаре сторонам не удалось достичь договоренностей по историческим вопросам.

19 июня Навроцкий принял решение о лишении Зеленского ордена Белого Орла в связи с наименованием одного из украинских подразделений в честь УПА.

После этого шага глава МИД Украины Андрей Сибига, посол Украины в Польше Василий Боднар и глава Офиса Президента Кирилл Буданов объявили, что вернут выданные им польские награды.

Впоследствии Зеленский отправил орден Белого Орла президенту Польши. Глава государства опубликовал фото из отделения "Новой почты", где видно, что орден был отправлен в адрес канцелярии Кароля Навроцкого.

28 июня Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о создании Украинского национального пантеона, который должен чествовать выдающихся украинцев разных эпох.

Читайте также: