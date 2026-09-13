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Виталий Портников журналист info@regionews.ua
13 сентября 2026, 15:25

Путин и его советники действительно собираются уничтожать и выгонять живущих здесь

13 сентября 2026, 15:25
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Советник Путина Антон Кобяков заговорил о «спасении Украины» путем переселения россиян на украинские земли и напомнил, что Россия уже «спасала» Украину таким образом во времена императрицы Екатерины II
Советник Путина Антон Кобяков заговорил о «спасении Украины» путем переселения россиян на украинские земли и напомнил, что Россия уже «спасала» Украину таким образом во времена императрицы Екатерины II
Фото из открытых источников
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Достаточно откровенное и беззастенчивое признание этноцида как одной из главных целей путинской войны – без всякого понимания аморальности таких тезисов. Даже нацисты во времена Второй мировой опасались рассказывать миру об "окончательном решении еврейского вопроса" и прятали документы о голосовании на озере Ванзее. А здесь – четкая констатация намерений во время международного форума!

Когда я годами утверждаю, что одной из главных целей путинской войны с Украиной является не только захват территории, но и "окончательное решение украинского вопроса", многие считают это преувеличением и даже пропагандой. В первую очередь, те, для кого украинец – вопрос не идентичности, а записи в паспорте. Эти люди могут быть и не против существования Украины, но уверены, что с оккупацией территории, где они проживают, для них не изменится практически ничего – разве что название супермаркета и цвет флага над горсоветом. По каким причинам Путин должен избавляться от украинцев на новых оккупированных территориях? Ведь на тех землях, которые уже захвачены, местные остались.

Эти соображения могли бы казаться логичными, если бы речь шла только о "старых" оккупированных землях, оказавшихся под российским контролем в 2014 или в 2022 годах, когда жители Донецка или Мелитополя еще не могли столкнуться с массированным террором российской армии (исключение – разве что и Мариу. замещение местного населения). Население, уже пятый год существующее под бомбежками, люди, которые теряют своих родственников и друзей на фронте или во время обстрелов тыла, по определению не могут быть лояльными и безопасными для оккупационных властей. Путин и не пытается найти модель создания такой лояльности – он думает, как уничтожить и изгнать всех.

На самом деле, в такой практике нет ничего нового для Москвы, более того – именно уничтожение, изгнание и маргинализация местного населения всегда было ключом к усилению будущей империи. Все начиналось еще в те времена, когда Московское княжество только претендовало на роль нового центра и стало поглощать соседние земли. В это время жители Рязанского княжества, решившиеся на протест с требованиями возвращения в Рязань собственного князя, были в массированном порядке переселены на московские земли и заменены московитами. Тезису Кобякову этот момент поглощения соответствует полностью.

И дальше Россия будет заниматься преследованиями по этническому, религиозному или политико-этническому критерию всегда. Татарам после покорения Казани тупо не разрешали селиться в городах, чтобы превратить их в маргинализированное сельское население. Украинцам отказывали в праве на родной язык, а народам Балтии пытались отказать в праве на собственные алфавиты. После второй мировой войны Сталин решил самостоятельно определять, какой народ считать нацией предателей, а какой нет – так началось массовое изгнание народов из земель их тысячелетнего проживания. И, кстати, готовность соответствовать господствующей идеологии вовсе не фактор, который может спасти. Крымские татары или чеченцы могут напомнить вам, что из родной земли выгоняли буквально всех – и врага режима, и лояльного гражданина, и даже секретаря обкома партии, если он не был того происхождения. Просто тогда возможностей выселять такие великие народы как украинский не было – оставался разве что Голодомор. Новейшие технологии войны значительно упрощают эту задачу. И так, Путин действительно хотел бы выгнать всех украинцев (а тех, кого не удастся выгнать – запугать и "перевоспитать") и заселить украинские земли своими соотечественниками.

Для того чтобы противостоять этим преступным планам, в них нужно хотя бы для начала поверить. "Если кто-то говорит, что хочет вас убить, – верьте ему. Не ищите рациональных объяснений, почему это вроде бы невозможно, не думайте, что это просто блеф или политика. Верьте сразу", – сказала когда-то бывший премьер Израиля Голда Меир, и это один из главных выводов из Холокоста. Этот вывод – то, что очень тяжело принять и постичь многим украинцам. Но его придется сделать. Путин и его советники действительно собираются уничтожать и выгонять живущих здесь. Они нас не обманывают. Вот почему так важно остановить их.

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Путин война оккупация
 
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