У Польщі політик Гжегож Браун молотом пошкодив пам'ятник УПА

Скриншот із відео

Лідер польської партії "Конфедерація польської корони" Гжегож Браун пошкодив пам'ятникУПА у селищі Бялисток, що у Грубешівському повіті Люблінського воєводства

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на відео, яке Браун опублікував у своїх соцмережах, передає RegioNews.

На кадрах видно, як політик за допомогою молота розбиває викарбувані на гранітному обеліску імена загиблих українців.

Браун заявив, що пам’ятник, який він назвав таким, що "ображає пам’ять жертв українського геноциду проти поляків", має бути демонтований.

Pomnik UPA w gminie Dołhobyczów w powiecie hrubieszowskim do likwidacji



Obelisk obrażający pamięć ofiar ukraińskiego Ludobójstwa na Polakach powinien zostać usunięty profesjonalnymi narzędziami natychmiast po udokumentowaniu przestępstwa banderyzmu!#StopBanderyzacjiPolski… pic.twitter.com/8Q4QZ2z5vJ — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) September 10, 2026

Обеліск розташований у селищі Бялисток гміни Долгобичув Грубешівського повіту, безпосередньо на місці масового поховання українців, які загинули у 1946 році.

Місце пам’яті функціонує з 1990-х років, а нинішній вигляд пам’ятник отримав у 2019 році – тоді встановили камінь із викарбуваними іменами загиблих.

Пам'ятник уже неодноразово ставав об’єктом вандалізму. Влітку 2026 року його облили фарбою з балончика та пошкодили арку, що прикрашала обеліск. Тоді Посольство України в Польщі офіційно засудило акт вандалізму.

Нагадаємо, влітку президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським в Анкарі сторонам не вдалося досягти домовленостей щодо історичних питань.

19 червня Навроцький ухвалив рішення про позбавлення Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА.

Після цього кроку очільник МЗС України Андрій Сибіга, посол України у Польщі Василь Боднар та очільник Офісу Президента Кирило Буданов оголосили, що повернуть видані їм польські нагороди.

Згодом Зеленський відправив орден Білого Орла президенту Польщі.Глава держави опублікував фото з відділення "Нової пошти", де видно, що орден був надісланий на адресу канцелярії Кароля Навроцького.

28 червня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про створення Українського національного пантеону, який має вшановувати визначних українців різних епох.

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