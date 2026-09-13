Россияне атаковали Тернопольщину: вспыхнул пожар
Россияне атаковали Тернопольскую область. Из-за вражеских дронов начался пожар
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
Днем 13 сентября россияне атаковали Тернопольскую область дроном. В результате попадания повреждены объекты инфраструктуры. На месте удара произошел пожар.
Напомним, 12 сентября россияне атаковали железную дорогу на Волыни и в Фастове в Киевской области. В Луцке попали дроном по пассажирскому поезду.
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