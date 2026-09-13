Дизель за 100 гривен: цены на АЗС сдвинулись, сколько стоит полный бак
Бензин в Украине продолжает дорожать. На выходных особенно ощутимо вырос в цене дизель
Об этом сообщает "РБК-Украина", передает RegioNews.
В воскресенье, 13 сентября, на украинских АЗС сменились ценники. Наиболее ощутимо выросли цены на Укрнефти. Также на SOCAR дизель NANO Extro уже стоит 100 гривен за литр.
Средние цены на популярные АЗС:
- OKKO: бензин Pulls 95 – 90,90 грн, дизель Евро – 98,90 грн, газ – 44,90 грн.
- WOG: бензин 95 Mustang – 90,90 грн, дизель Евро-5 – 97,90 грн, газ – 45,50 грн.
- SOCAR: бензин NANO 95 – 91,90 гривны, дизель NANO Extro – 100 гривен, газ – 44,90 гривны.
- "Укрнафта": бензин А-95 – 82,90 гривны, дизель – 93,90 гривны, газ – 42,90 гривны.
Сколько стоит заправить полный бак:
- Авто полным баком на 50 литров – на OKKO за бензин Pulls 95 придется заплатить 4 545 гривен, за дизель Евро – 4 945 гривен, а за газ – 2 245 гривен;
- На WOG 50 литров бензина 95 Mustang обойдутся в 4545 гривен, дизеля Евро-5 – в 4895 гривен, а газа – в 2275 гривен;
- На "Укрнафте" - бензин А-95 за 4145 гривен, дизель будет стоить 4695 гривен, а автогаз - 2145 гривен.
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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