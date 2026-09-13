Во Львовской области водитель сбил ребенка на электроскутере

Фото: Национальная полиция

Авария произошла 12 сентября в одном из селений Львовского района. Пострадал школьник

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Предварительно, 44-летний водитель Polestar сбил электроскутер под управлением 11-летнего мальчика. В результате ДТП ребенка с травмами госпитализировали.



Правоохранители начали расследование. Водителю может грозить ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

Напомним, вечером 10 сентября в Сумской области автомобиль перевернулся в кювете. Водитель погиб на месте, пассажирку госпитализировали.