В Краматорске российский дрон попал в авто: есть погибшие

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Россияне 13 сентября в очередной раз атаковали Краматорск. К сожалению, есть погибшие

Об этом сообщили в Донецкой ОВА, передает RegioNews.



Известно, что россияне целенаправленно атаковали дронором гражданское авто в центре города. На месте удара работают экстренные службы.



К сожалению, в результате атаки погибли два человека. Еще четверо местных жителей получили ранения.

Напомним, 12 сентября россияне атаковали железную дорогу на Волыни и в Фастове в Киевской области. В Луцке попали дроном по пассажирскому поезду.