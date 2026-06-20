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Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
20 июня 2026, 14:42

Почему Украине и Польше не стоит воевать орденами

20 июня 2026, 14:42
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Решение Президента Польши Кароля Навроцкого лишить Президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла – безответственное, ошибочное и показывает отношение не к президенту, а к Украине
Решение Президента Польши Кароля Навроцкого лишить Президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла – безответственное, ошибочное и показывает отношение не к президенту, а к Украине
Фото: из открытых источников
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Оно будет иметь, к сожалению, большие негативные последствия. Орден вручался как символ отношения к народу Украины, его героического сопротивления и, по сути, прикрытия от этого же нашествия соседней Польши. И вручил его Анджей Дуда, к тому времени Президент Польши.

Рано или поздно этот орден вернут Владимиру Зеленскому, и все вспомнят этот эпизод как "выстрел Кароля Навроцкого себе в ногу", но свою роль в подыгрыше третьей стороне – нашим московским врагам, оно непременно сыграет, а значит, погибнет больше украинцев и поляков, жизнь которых можно было бы сохранить.

В то же время, резкие шаги со стороны украинцев, вроде возвращения полученных ранее польских орденов, считаю слишком эмоциональными и лишь подогревающими скандал и подбрасывающими хвороста в стремительно разжигающийся очаг кризиса украинско-польских взаимоотношений.

Можно вернуть и главное – НЕ ПРИНИМАТЬ ОРДЕНА от Кароля Навроцкого, но при чем здесь награды, которые от имени народа Польши вручали его предшественники?!

Не делайте этого! Это быстро перейдет в следующие такого же типа "обмены". Начнете забирать и отдавать ордена – все быстро перевернется на памятники... а там и до блокировки границ недалеко. Мы уже такие сценарии с польской стороны...

Каждый народ имеет право на своих героев. При этом мы – соседи с непростой историей, но сейчас и в будущем народы Украины и Польши в одной лодке. У нас общие враги и общие партнеры, и, верю, общее большое будущее.

А политики приходят и уходят. Добрососедство народов им не сломить!

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Украина Польша президент Зеленский Владимир Орден Белого Орла награда украинцы
 
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