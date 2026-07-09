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09 июля 2026, 10:30

Зеленский и Навроцкий встретились в Анкаре: исторические вопросы остались нерешенными

09 июля 2026, 10:30
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Фото: Facebook/Владимир Зеленский
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Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Анкаре сторонам не удалось достичь договоренностей по историческим вопросам

Об этом сообщает"Европейская правда" со ссылкой на заявление польского президента, которое приводит Polsat News, передает RegioNews.

По словам Навроцкого, для польской стороны вопросы, связанные с Волынской трагедией и деятельностью УПА, остаются принципиальными. Он отметил, что эмоции поляков по поводу этих событий являются вопросом, который "не подлежит обсуждению".

"Нам не удалось решить исторические вопросы. Но мы и не надеялись, что удастся решить все вопросы", – сказал польский президент.

В то же время, Навроцкий подчеркнул, что Польша и Украина должны совместно реагировать на российскую агрессию. Он назвал Россию долгосрочной угрозой Польше и НАТО.

Президент Польши также отметил, что встреча с Зеленским была важной, а стороны обсудили будущее польско-украинское сотрудничество.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что их разговор был "важным и нужным" и длился более часа.

"Угроза у нас одна и общая: это Россия. И очень важно сохранять взаимопонимание, поддержку и действовать объединено. Нашим странам нужны только сильные отношения. Договорились продолжить диалог", – отметил украинский президент

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с наименованием одного из украинских подразделений в честь УПА.

После этого шага глава МИД Украины Андрей Сибига, посол Украины в Польше Василий Боднар и глава Офиса Президента Кирилл Буданов объявили, что вернут выданные им польские награды.

Впоследствии Зеленский отправил орден Белого Орла президенту Польши. Глава государства опубликовал фото из отделения "Новой почты", где видно, что орден был отправлен в адрес канцелярии Кароля Навроцкого.

28 июня Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о создании Украинского национального пантеона, который должен чествовать выдающихся украинцев разных эпох.

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