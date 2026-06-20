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20 июня 2026, 10:39

Скандал между Киевом и Варшавой: Буданов и Сибига отказались от польских наград

20 июня 2026, 10:39
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявили об отказе от государственных наград Республики Польша

Об этом они сообщили в своих сообщениях в социальных сетях, передает RegioNews.

Это произошло после решения президента Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

Андрей Сибига назвал это решение стратегической ошибкой Варшавы, которая, по его мнению, играет в пользу Москвы. Он отметил, что не видит возможности в дальнейшем сохранять Командорский крест со звездой ордена "За заслуги перед Польшей", которым он был награжден в 2022 году, и заявил о намерении вернуть награду польской стороне.

"Дело не в орденах, а в отношении. Мы всегда выступали за подход взаимного уважения – даже когда речь идет о сложных и проблемных темах. А это предполагает, что мы уважаем решение друг друга даже тогда, когда не соглашаемся с ними. "Соглашаемся не соглашаться" как-то говорят", – подчеркнул глава МИД.

Кирилл Буданов, со своей стороны, назвал решение польского президента недружественным шагом по отношению к украинскому народу и предостерег, что оно может быть использовано российской пропагандой. Он подчеркнул, что Украина уважает право каждого народа на собственное видение истории, но ожидает взаимности по отношению к своей национальной памяти.

Руководитель Офиса Президента также отметил, что Орден Белого Орла до сих пор формально не лишен итальянского диктатора Бенито Муссолини. В связи с решением Варшавы он объявил об отказе от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей", полученного в прошлом году.

Посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил, что вернет свою награду – Кавалерский крест ордена "За заслуги Республики Польша". Он подчеркнул, что, несмотря на сложность решения, не может согласиться с лишением Владимира Зеленского высшего польского государственного отличия.

Напомним, скандал возник после того, как президент Украины присвоил одному из подразделений Сил специальных операций почетное наименование в честь Героев УПА, объяснив это решение желанием восстановить исторические традиции украинской армии.

В Польше это вызвало острую реакцию из-за исторической оценки деятельности УПА, которую значительная часть польского общества связывает с Волынской трагедией 1943 года.

19 июня Навроцкий принял решение лишить Зеленского ордена Белого Орла на фоне этого скандала.

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Украина Польша скандал Буданов Кирилл Алексеевич Зеленский Владимир Сибига Андрей Иванович Варшава награда Орден Белого Орла
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