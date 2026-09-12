Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Происшествие случилось в начале сентября на улице Мечты в Шевченковском районе столицы. Тогда в полицию обратился прохожий, обнаруживший на детской площадке во дворе многоэтажки тело мужчины без признаков жизни. Погибшим оказался 44-летний местный житель, у которого судмедэксперт обнаружил ножевое ранение сердца.

Полицейские выяснили, что на улице между мужчиной и его товарищем возникла ссора во время совместного распития алкоголя. Во время конфликта фигурант ушел домой, взял нож, вернулся на площадку и нанес киевлянину смертельный удар в сердце, после чего скрылся. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 33-летний киевлянин – военнослужащий в СОЧ. Его разыскали спустя несколько дней. Он скрывался по разным адресам, в арендованных посуточно квартирах.

Задержанному объявили подозрение по ч. 1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Одесской области пьяный военный в СОЧ стрелял в тещу из автомата. Женщина получила тяжелые проникающие огнестрельные ранения. У мужчины изъяли арсенал оружия.