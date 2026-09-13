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В настоящее время между Украиной и РФ не идет официальный переговорный процесс. Однако и в будущем вероятны переговоры также с участием США

Об этом сообщает "Цензон.НЕТ", передает RegioNews.

По словам представителя российского диктатора Дмитрия Пхескова, мирные переговоги могут снова возобновиться уже в октябре. Речь идет о трехсторонних переговорах между Украиной, РФ и США. При этом точных деталей еще не раскрывают.

Напомним, что ранее у Пескова в очередной раз спрашивали о встрече Владимира Зеленского с диктатором Путина. Однако Песков назвал эту встречу невозможной, если у президента Украины нет готовности к встрече в Москве. Украинские власти ранее публично говорили о возможности встречи на "нейтральной территории", однако ни Путин, ни его представители не согласились.