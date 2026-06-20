Реакция на решение Польши: Зеленский вернул орден Белого Орла

Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Об этом украинский президент сообщил в своих соцсетях, передает RegioNews.

Зеленский опубликовал фото из отделения "Новой почты", где видно, что орден был направлен в адрес канцелярии президента Польши. Получателем указан Кароль Навроцкий.

По словам президента, орден Белого Орла является символом высочайшего доверия Речи Посполитой и особой связи с польским государством, который предусматривает уважение ценностей и вклада в общую историю.

Зеленский подчеркнул, что Украина благодарна польскому народу за поддержку в войне против России и продолжит сотрудничество с Варшавой в целях совместной безопасности в регионе.

В то же время он подчеркнул, что Украина открыта к диалогу о сложных страницах истории и стремится избегать новых конфликтов между народами.

Зеленский также отметил, что награда, которую в 2023 году считали адресованной украинскому народу и его армии, сейчас возвращена польской стороне.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий и принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с наименованием одного из украинских подразделений в честь УПА.

После этого шага глава МИД Украины Андрей Сибига, посол Украины в Польше Василий Боднар и глава Офиса Президента Кирилл Буданов объявили, что вернут выданные им польские награды.

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