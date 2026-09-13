Пограничники уничтожили российских дронов на полмиллиона долларов

Фото: Госпогранслужба

Пограничники показали свежие кадры из Южно-Слобожанского направления. Там украинские защитники уничтожили российских дронов на сотни тысяч долларов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Украинские военные уничтожили четыре беспилотника "Молния", три FPV-дрона и по одному дрону "Суперкам" и "Скат-350М". Это произошло еще до того, как россияне смогли выполнить "задачу". Только "Суперкам" и Скат-350М стоят около 480 тысяч долларов.

"Каждый уничтоженный БпЛА - это отвлеченный удар по позициям, инфраструктуре и мирным жителям Харьковщины", - говорят пограничники.

Напомним, ранее пограничники показывали, как украинские дроны уничтожили российский "Град".