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29 июня 2026, 09:25

Зеленский инициировал создание Украинского национального пантеона

29 июня 2026, 09:25
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Фото: Офис Президента
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Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о создании Украинского национального пантеона, который будет увековечивать выдающихся украинцев разных эпох

Об этом сообщила пресс-служба ОП, передает RegioNews.

По словам Зеленского, документ предусматривает объединение имен героев, которые в разные исторические периоды боролись за Украину и внесли вклад в ее развитие.

"Уважающая себя Украина ценит своих и защищает свое – свое – это очень важно, – свое право быть украинцами", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что никто и никогда не будет приказывать, как жить Украине, как говорить, кого нам любить, кому быть благодарными и каких героев уважать.

Украинский национальный пантеон – общенациональное место памяти, где будут увековечены самые выдающиеся украинцы, внесшие исторические вклады в обретение и восстановление независимости, в государственном создании и развитии государства, защите его суверенитета и территориальной целостности, формировании украинской нации, войска, культуры, искусства, науки, спорта, спорта.

Кроме того, есть список тех категорий лиц, которые не могут быть в пантеоне. Например те, в отношении которых есть обвинительный приговор за совершение уголовного возбуждения против нацбезопасности и мира.

Пантеон будет общедоступным мемориальным комплектом и расположен в Киеве.

Заказчиком его строительства проект закона определяет Кабинет Министров. Также указано, что проект пантеона будет разрабатываться на открытом конкурсе.

Предполагается, что строительство, содержание в надлежащем состоянии и охрану пантеона будут осуществляться за счет госбюджета.

Напомним, 28 июня на территории Киево-Печерской лавры установили бюст Ивана Мазепы. Как подчеркнул президент Зеленский, Россия на протяжении веков пыталась дискредитировать фигуру Мазепы, однако эти нарративы неправдивы.

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