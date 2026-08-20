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Владимир Фесенко политолог info@regionews.ua
20 августа 2026, 11:55

От критики Федорова к операциям НАБУ: анализ последних событий

20 августа 2026, 11:55
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Фото: НАБУ
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Реакция на видеообращение Федорова

В социальных сетях и в комментариях преобладает критика в адрес Федорова. В первую очередь это касается идеи выборов во время войны. Именно это не понравилось большинству комментаторов. В условиях эскалации войны это воспринимается не как решение существующих политических проблем, а создание еще одной критической проблемы, как риск дестабилизации. А еще это стали воспринимать как попытку поставить свои собственные политические амбиции выше общественных интересов.

Эта идея стала явным фальстартом. Но если война затянется еще на год-два без перспективы быстрого завершения, и если параллельно появятся новые антикоррупционные расследования в отношении высоких должностных лиц, то идею выборов во время войны начнут рассматривать в практической плоскости.

А для Федорова и его политтехнологов эта история должна стать поучительным уроком. И холодный душ критики для Федорова полезен, чтобы он не поймал звездную болезнь. И вообще это поучительная история – какая короткая дистанция от эйфорического экстаза эмоционального восхищения и поддержки до почти издевательского хейта и сарказма.

Но я бы не спешил списывать Федорова с политических счетов. Имиджево и рейтингово у него будут потери, но он останется в политических раскладах. Интересно будет посмотреть новые рейтинги, которые появятся в сентябре. Реакция социальных сетей и рейтинговые тенденции не всегда совпадают, во всяком случае в реакции "глубинного общества" нет таких больших эмоциональных качелей.

Новая спецоперация НАБУ

Некоторые комментаторы связывают новую спецоперацию НАБУ с обращением Федорова. Думаю, все наоборот. И Федоров, и НАБУ действовали каждый по собственной логике. НАБУ в значительной степени информационно перебила эффект от обращения Федорова (может, и к счастью для экс-министра обороны).

Главной "жертвой" на данный момент стала "стрелочница" (исполнительница противоправного указания) – Ирина Мудрая (заместитель руководителя Офиса Президента Украины, которую уже уволили с этой должности). И это главный урок на будущее для других потенциальных "исполнителей". Сезон "охоты" в исполнении НАБУ продолжается. Дальше будет еще не одно подобное дело. И имеет ли смысл выполнять сомнительные и по сути противоправные указания больших начальников? Мне кажется, что после этого дела президентская административная вертикаль станет менее управляемой и гораздо менее действенной. И все будут думать: а кто еще "под колпаком" (под прослушкой) НАБУ? И стоит ли рисковать собой за грехи и интересы больших начальников?

Назначение Евгения Хмары министром обороны

Еще во вторник, когда появилось представление президента Украины на назначение Андрея Сибиги министром иностранных дел и Евгения Хмары на должность министра обороны, было очевидно, что голоса за их назначение есть. Иначе не было бы и представления на назначение. Но результат в 312 голосов за назначение Евгения Хмары министром обороны, пожалуй, многих удивил. Это гораздо больше, чем ожидалось, особенно на фоне конфликтного противостояния вокруг увольнения Михаила Федорова с должности министра обороны. Есть очень популярная версия, что этому способствовало видеообращение Федорова. Не думаю, что это была главная причина такого массового голосования за нового министра обороны. И это не было голосование за Зеленского или против Федорова, это было голосование за боевого генерала Евгения Хмару, которого очень уважают и в украинской армии, и в парламенте, это было проявление уважения к военным, и за то, чтобы у нас во время эскалации войны был полномочный министр обороны. И очень вероятно, что многих депутатов искренне возмутили призывы некоторых протестующих голосовать против Хмары. Вот именно здесь сработал противоположный эффект.

Но почему-то вспомнилось, что за назначение Рустема Умерова на должность министра обороны проголосовали три года назад 338 депутатов. А как сейчас к нему относятся?

Sic transit gloria mundi ("так проходит мирская слава"). Об этом нужно помнить всем – и министрам (бывшим и новым), и депутатам, и даже президентам.

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Украина политика выборы коррупция Форест Гамп Михаил Федоров НАБУ спецоперация Минобороны
 
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