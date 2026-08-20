В Голосеевском районе Киева из-за падения обломков БПЛА произошел пожар в бизнес-центре

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В Голосеевском районе Киева в результате падения обломков российского беспилотника 20 августа произошло возгорание в здании бизнес-центра

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews .

По его словам, на место происшествия следуют экстренные службы.

Информация о последствиях падения обломков уточняется.

(Дополнено) Как сообщили в КМВА, по предварительным данным, в Голосеевском районе пострадали 2 человека. Также спасатели обнаружили на месте одного погибшего.

Напомним, что число погибших в Киеве в результате массированной российской атаки возросло до 15 человек. Еще 39 человек пострадали.

В Борисполе Киевской области под российский удар попали продуктовые склады и объекты "Красного Креста" .