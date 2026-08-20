Рада ожидаемо выполнила приказ. Чуда не произошло вопреки картонкам, спецоперации НАБУ и заявлению Федорова

Рада ожидаемо выполнила приказ. Чуда не произошло вопреки картонкам, спецоперации НАБУ и заявлению Федорова

Фото: скриншот по видеообращению Федорова

Вернемся к Федорову. Кое-кто начал писать пространные тексты, почему выборы сейчас невозможны, или почему они не ко времени.

А заявление Федорова не о выборах. Нет, формально-публично действительно так – о выборах, демократии и ответственности. Все верно. Для следующего этапа уличной политики картонок наконец-то правильные лозунги.

Но сам Федоров, проживший семь лет в Башне Саурона украинской политики, прекрасно понимает, что ни провести сейчас выборы, ни стать президентом ему не удастся.

Его эпатажное заявление в стиле "красных бригад" – это яркая фронда молодого "озимого поколения" Слуг народа против всевластия, жадности и самодурства старших товарищей. Борьба "комсомольцев" с "коммунистами".

При этом, конечно, Миша за демократию, за ответственность, за выборы всей душой, но если вы думаете, что он лично выйдет на улицу и возглавит протестное движение – вряд ли это произойдет. Господин Михаил привык делать все онлайн – онлайн-протест, онлайн-борьба, онлайн-выборы, онлайн-победа ))

Думаю, что Федоров видит себя сейчас максимум главой коалиционного правительства (когда-нибудь).

Впав в немилость, выпав из обоймы, он будет в удовольствие раскачивать лодку до уровня падения абсолютизма, возврата к плюрализму, политической конкуренции, и тогда снова, вероятно, триумфально вернется во власть.

И я почему-то уверен, что это не только его личная "борьба", а условно "скоординированная атака" на власть всесильного властелина Башни.

Здесь и антикоры, и активисты, и независимые журналисты, и обиженные из-за тотальной коррупции производители оружия, и гражданская буржуазия, которая платит за все потерями своих складов, производств, торговых сетей, утратой возможностей сбыта сельхозпродукции.

Беззубая фронда Федорова без фамилий, без разоблачения, без выхода в люди – это только верхушка айсберга недовольства, который легко может превратиться в бурный горячий вулкан с новыми, радикальными лидерами из молодежи, потому что и власть, и "старые", парламентские политики их игнорируют.

Нас ожидает интересный политический сезон. Как всегда осенью, как всегда зимой, под аккомпанемент вражеских ударов, при отсутствии тепла и света, на фоне новых, еще более шокирующих разоблачений коррупции, над пропастью национальной катастрофы. Скучно не будет. И не только, и не столько благодаря Федорову. Просто достало. И потому что война.