Фото: Telegram/Зинкевич Игорь

В четверг, 20 августа, на улице Молдавской во Львове мужчина залез на электроопору, после чего прыгнул с нее

Об этом сообщил депутат ЛГС Игорь Зинкевич, передает RegioNews.

В результате падения он получил травму таза. Мужчину доставили в одну из больниц Львова, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в Киевской области 11-летний мальчик прыгнул из строительного крана. Раньше он говорил друзьям о своем намерении. Они пытались его отказать. Перед трагедией мальчик прислал друзьям прощальное видео .