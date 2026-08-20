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20 августа 2026, 12:30

"Нам не первый раз": Янина Соколова ответила на угрозы Поляковой судом

20 августа 2026, 12:30
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Фото из открытых источников
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Недавно Оля Полякова заявила, что будет подавать в суд на журналистку Янину Соколову. Это произошло после того, как журналистка раскритиковала певицу

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Журналисты предполагают, что причиной вероятного иска стала публикация, где Янина обвинила певицу в выступлениях для россиян в Крыму во время войны. Поскольку артистка не выступала на полуострове во время аннексии, журналистке пришлось отредактировать свой текст и заменить Крым Москвой.

"Моя догадка, возможно, это из-за моего сообщения в Facebook, где я критиковала артистку и делаю это не впервые. Когда мы приходили в себя от Дебальцевской операции, Оля Полякова вела премию на Ру.Тв. То есть, нас уже уничтожал противник, а Оля Полякова в центре Москвы вела премию с россиянами. Нам не впервые бороться в суде, "вата" система подавала на меня в суд, ни одного суда "вата" не выигрывала за все эти годы нашей деятельности", - заявила Янина Соколова.

Что предшествовало

Певица Оля Полякова в интервью Рамине Эсхакзай заявила, что украинцы иногда сами "загоняют друг друга в какой-то "совок", где каждый твой шаг или фото – это повод для предательства".

Журналистка Янина Соколова прокомментировала скандальное интервью певицы. Она обвинила артистку в том, что она подыгрывает российской пропаганде. Впоследствии Оля Полякова заявила, что будет обращаться в суд с иском против журналистки.

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