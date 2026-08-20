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Кишечная инфекция на тренировочных сборах: 16 человек заболели на Тернопольщине
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20 августа 2026, 14:48

Кишечная инфекция на тренировочных сборах: 16 человек заболели на Тернопольщине

20 августа 2026, 14:48
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Фото: Национальная полиция
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В Тернопольской области 16 участников тренировочного собрания обратились в больницу с острой кишечной инфекцией

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Сообщение о госпитализации участников собрания, которое находилось на территории одного из комплексов области, правоохранители получили от медиков 19 августа.

По предварительным данным, в течение 17-18 августа за помощью обратились 12 несовершеннолетних и четверо взрослых. Все они жители Броваров и Винницы.

После получения необходимой помощи пациенты были отпущены.

Сейчас на месте работают соответствующие службы. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы и Госпродпотребслужбы проверяют обстоятельства происшествия, в частности, отбирают образцы пищевых продуктов и воды для лабораторных исследований.

Причины заболевания и возможный источник инфекции устанавливают.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины – нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Напомним, ранее группа выпускников из Луцка вместе с родителями отдыхала в отеле в Закарпатье. После возвращения домой 12 человек, среди которых восемь детей, госпитализировали с острыми расстройствами желудочно-кишечного тракта.

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