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В течение почти 9 часов враг массированно атаковал Украину десятками ракет и реактивных беспилотников. Основные удары пришлись на столицу, Киевщину, а также гражданскую инфраструктуру Одесщины и Черниговщины

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает RegioNews.

В Борисполе Киевской области под российский удар попали продуктовые склады и объекты "Красного Креста". Вспыхнули пожары – спасатели продолжают их тушить.

Всего в результате ночного террора погибли по меньшей мере 13 человек, еще 40 получили ранения. Зафиксированы попадания в дома и детскую больницу.

Над ликвидацией последствий обстрелов по всей стране работают 462 спасателя и 116 единиц спецтехники.

Напомним, всю ночь враг массированно атаковал Киевскую область, применив ударные дроны, баллистические и крылатые ракеты. В результате комбинированного удара один человек погиб, еще восемь пострадали.

В Киеве 21 августа объявили Днем траура в память о жертвах массированной вражеской атаки. Число погибших возросло до 12 человек.