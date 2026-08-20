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20 августа 2026, 16:50

Хотел убить двух человек: в Ровенской области будут судить рецидивиста за особо тяжкое преступление

20 августа 2026, 16:50
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Фото: полиция Ровенской области
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В Ровенском районе перед судом предстанет 40-летний житель поселка Клевань, обвиняемый в законченном покушении на умышленное убийство двух человек по хулиганским мотивам

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в частности, за нанесение тяжких телесных повреждений и хулиганство.

Правоохранители задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сначала ему сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении. В ходе досудебного расследования следователь переквалифицировал действия мужчины на оконченное покушение на умышленное убийство двух человек, совершенное по хулиганским мотивам.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время он находится под стражей.

Досудебное расследование было завершено, обвинительный акт был направлен в суд.

Среди отягчающих обстоятельств правоохранители указывают на рецидив преступлений и совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Смягчающих обстоятельств не установили.

Напомним, что полиция Днепра задержала подозреваемого в разбойном нападении на 68-летнего пациента больницы.

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