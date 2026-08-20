Хотел убить двух человек: в Ровенской области будут судить рецидивиста за особо тяжкое преступление
В Ровенском районе перед судом предстанет 40-летний житель поселка Клевань, обвиняемый в законченном покушении на умышленное убийство двух человек по хулиганским мотивам
Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .
Мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в частности, за нанесение тяжких телесных повреждений и хулиганство.
Правоохранители задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Сначала ему сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении. В ходе досудебного расследования следователь переквалифицировал действия мужчины на оконченное покушение на умышленное убийство двух человек, совершенное по хулиганским мотивам.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время он находится под стражей.
Досудебное расследование было завершено, обвинительный акт был направлен в суд.
Среди отягчающих обстоятельств правоохранители указывают на рецидив преступлений и совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Смягчающих обстоятельств не установили.
Напомним, что полиция Днепра задержала подозреваемого в разбойном нападении на 68-летнего пациента больницы.