Создание запасов топлива в Украине ляжет на потребителя

Сегодня по дороге на работу увидел сразу два пожара: горят склады. В супермаркетах стало больше пустых полок. Ритейлеры децентрализуются, хотят переходить на поставки «с колес», склады не ко времени

Сегодня по дороге на работу увидел сразу два пожара: горят склады. В супермаркетах стало больше пустых полок. Ритейлеры децентрализуются, хотят переходить на поставки «с колес», склады не ко времени

Фото из открытых источников

Правительство думает, как помочь ритейлерам. И одновременно то же правительство собирается с 1 октября нормативно запустить систему минимальных запасов нефтепродуктов (МЗНН). То есть обязать производителей с импортерами создавать запасы пропорционально своим поставкам. На данный момент эта норма составляет 6%, с 1 января – 9%.

Следовательно, сейчас нужно создать резерв примерно в 600 тыс. т дизтоплива, бензина и сжиженного газа. С нового года – 900 тыс. т. Сегодня это эквивалентно трехнедельному запасу, с 2027 г. – месячному.

Я пока не встречал на рынке знающего, где взять такие объемы резервуаров в стране, топливный комплекс которой разрушают уже пятый год.

Но даже если бы они были, кто будет создавать запасы, если склады горят каждый день? Позиция правительства при этом очень показательна: вы создавайте запасы за свои деньги, на свой страх и риск, а если что-то прилетит, то это будут исключительно ваши проблемы. Между тем, такой прилет не каждый бизнес переживет. А если их будет несколько – никто не переживет.

Кстати, о деньгах. В текущих ценах суммарная стоимость резерва будет составлять $1,2 млрд, со следующего года – $1,8 млрд. А еще, согласно закону о МЗНН, нужно иметь финансовую банковскую гарантию на 25% от стоимости МЗНН.

Мне до сих пор не удалось встретить того, кто потянет финансово создание МЗНН. Из-за повышения мировых цен кредитные лимиты украинских банков для поставщиков горючего уже исчерпаны.

Нехватка резервуаров и денег приведет к тому, что небольшие импортеры будут отказываться от импорта и пытаться покупать за гривну у крупных импортеров. В свою очередь, обязательства по МЗНН у крупных импортеров будут увеличиваться, в то время как ни достаточного объема денег, а тем более резервуаров не станет.

"Мы всремимся", – такой емкий вердикт по поводу МЗНН в текущих условиях озвучил мне один из крупнейших игроков рынка. Он, казалось, должен аплодировать решению правительства, потому что это уничтожит его конкурентов. Но почему-то особой радости нет.

Итак, есть абсолютно реалистичный сценарий дестабилизации топливного рынка накануне тяжелейшего периода года. И это мы даже не говорим о ценах. Ведь создание запасов ляжет на конечного потребителя и ляжет очень ощутимо.

Что делать?

– Максимально упростить импорт горючего. Вспомнить в частности о "зеленых" коридорах.

– Провести информационную кампанию о необходимости создания запаса у всех категорий потребителей: от промышленных предприятий, муниципалитетов и т.п. до физических лиц (у кого есть такая возможность).

– Возможно, возложить специальные обязанности на "Укрнафту", являющуюся поставщиком критически важных потребителей.

– стимулировать нормативно (обязательство хранить под землей), организационно (ускорить утверждение проектов) и финансово строительство подземных хранилищ (профильная ассоциация – НАУ – уже предоставила свои предложения).

PS По последним данным, правительство таки услышало аргументы рынка и перенесло внедрение МЗНН с 1 октября на… 1 января 2027 года. Интересно, а что это меняет? Война через три месяца закончится или резервуары подземные появятся? Похоже, кто-то успел забыть последнюю зиму.