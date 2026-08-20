В Днепропетровской области будут судить директора коммунального предприятия за растрату 5,8 млн грн бюджета

Фото: полиция Днепропетровской области

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении директора одного из коммунальных предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Синельниковского района и его сына. Дело о растрате бюджетных средств было направлено в суд

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

По данным следствия, директор предприятия организовал схему незаконного завладения бюджетными средствами, привлекая к ней должностных лиц, в том числе работников кадровой службы, бухгалтерии и руководителей структурных подразделений.

Фигуранты оформляли на работу людей, которые фактически не выполняли свои трудовые обязанности, но официально находились в штате предприятия. На основании поддельных табелей учета рабочего времени им начисляли и выплачивали заработную плату.

По данным правоохранителей, такая схема действовала с мая 2022 года по август 2025 года и охватывала различные структурные подразделения предприятия.

В результате противоправной деятельности, по данным следствия, коммунальному предприятию нанесли ущерб более чем на 5,8 млн гривен.

Напомним, что правоохранители сообщили о подозрении бывшему руководителю КП "Спецжилфонд" и руководителю предприятия-застройщика . Речь идет о 13,8 миллионах гривен на строительстве жилья для жителей аварийного дома.