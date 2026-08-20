14:48  20 августа
Кишечная инфекция на тренировочных сборах: 16 человек заболели на Тернопольщине
12:30  20 августа
"Нам не первый раз": Янина Соколова ответила на угрозы Поляковой судом
10:15  20 августа
РФ атаковала продуктовые склады и объекты "Красного креста" в Борисполе
UA | RU
UA | RU
20 августа 2026, 17:32

В Днепропетровской области будут судить директора коммунального предприятия за растрату 5,8 млн грн бюджета

20 августа 2026, 17:32
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Днепропетровской области
Читайте також
українською мовою

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении директора одного из коммунальных предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Синельниковского района и его сына. Дело о растрате бюджетных средств было направлено в суд

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

По данным следствия, директор предприятия организовал схему незаконного завладения бюджетными средствами, привлекая к ней должностных лиц, в том числе работников кадровой службы, бухгалтерии и руководителей структурных подразделений.

Фигуранты оформляли на работу людей, которые фактически не выполняли свои трудовые обязанности, но официально находились в штате предприятия. На основании поддельных табелей учета рабочего времени им начисляли и выплачивали заработную плату.

По данным правоохранителей, такая схема действовала с мая 2022 года по август 2025 года и охватывала различные структурные подразделения предприятия.

В результате противоправной деятельности, по данным следствия, коммунальному предприятию нанесли ущерб более чем на 5,8 млн гривен.

Напомним, что правоохранители сообщили о подозрении бывшему руководителю КП "Спецжилфонд" и руководителю предприятия-застройщика . Речь идет о 13,8 миллионах гривен на строительстве жилья для жителей аварийного дома.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область суд директор предприятие растрата
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
РФ ударила по Славянску из "Торнадо-С": три человека ранены
20 августа 2026, 19:09
Водителя, устроившего смертельное ДТП в Киеве, взяли под стражу без права залога
20 августа 2026, 18:58
Стал капелланом российских военных: на Закарпатье разоблачили бывшего священника
20 августа 2026, 18:55
Вынесли миллионы в сейфах: в Кировоградской области задержали банду гастролеров из Киевщины
20 августа 2026, 18:50
Удар РФ по Житомиру: в МВД назвали имя третьей погибшей полицейской
20 августа 2026, 18:41
Подложил взрывчатку под автомобиль представителя ОПК: в Варшаве задержали 63-летнего украинца
20 августа 2026, 18:24
Вражеский удар по Харькову: зафиксирован прилет БпЛА в Киевском районе
20 августа 2026, 18:20
В Голосеевском районе Киева из-за падения обломков БПЛА произошел пожар в бизнес-центре
20 августа 2026, 17:53
В Одесской области мужчина после ссоры с женой поджег ее квартиру
20 августа 2026, 17:43
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Владимир Фесенко
Все блоги »