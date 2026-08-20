Кислица объяснил, почему Путин не хочет переговоров к зиме

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Первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Кислица заявил, что российский лидер Владимир Путин пока не заинтересован в переговорах по завершению войны

Об этом Кислица сказал в интервью "Укринформу", передает RegioNews.

По его словам, с наступлением зимы Москва может еще больше утратить мотивацию к диалогу.

"У Путина теперь нет никакого желания садиться за стол переговоров, а после начала зимы и до ее конца, то есть, по меньшей мере, до середины марта, у него будет еще меньше мотивации", – заявил представитель ОП.

По его мнению, российский президент рассчитывает, что Украина не сможет пережить следующую зиму.

В то же время Кислица подчеркнул, что Украина продолжает дипломатическую работу и готова к переговорам с партнерами и Россией.

По его словам, прекращать дипломатические усилия было "неправильно и опасно", поскольку Россия пытается убедить другие страны, что именно Украина якобы не хочет завершения войны.

Кислица также отметил активные контакты президента Владимира Зеленского с американской стороной за последние месяцы. Он назвал атмосферу и уровень взаимопонимания между Украиной и США в период с июня по август "беспрецедентными".

Отдельно представитель ОП отметил важность предстоящего визита американских переговорщиков в Киев, который, по его словам, уже несколько раз откладывался.

Напомним, немецкое издание Die Welt отмечало, что США при президентстве Трампа фактически перевели основное бремя поддержки Украины на европейские государства, оставив за собой роль главного посредника в потенциальных мирных переговорах.

Ранее Король Чарльз III в Конгрессе США призвал к "непреклонной решимости" в поддержке Украины.

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