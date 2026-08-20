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20 августа 2026, 16:59

В Черкасской области будут судить 46-летнего мужчину за подрыв гранаты во дворе жилого дома

20 августа 2026, 16:59
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Фото: Нацполиция
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В Черкасской области будут судить 46-летнего жителя одного из сел Золотоношского района, который, по данным следствия, по хулиганским мотивам привел в боевое положение гранату и бросил ее во двор частного дома

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

Инцидент произошел в марте 2026 года. Мужчина находился вблизи одного из частных домовладений в селе на Золотонищине, после чего бросил гранату на его территорию. В результате взрыва никто из жильцов дома не пострадал.

Действия 46-летнего мужчины квалифицировали по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений, а также по ч. 1 ст. 263 УК — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Досудебное расследование завершено. Вину обвиняемого и меру наказания будет определять суд.

Напомним, что в Киеве полицейские сообщили о подозрении 23-летнему мужчине, который во время дорожного конфликта угрожал велосипедисту предметом, похожим на боевую гранату. Изъятый у него предмет оказался учебно-тренировочной гранатой.

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