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Высший антикоррупционный суд приступил к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю по делу "Форест Гамп"

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По данным следствия, в рамках спецоперации "Форест Гамп" правоохранители разоблачили преступную организацию, которая легализовала около 150 млн грн наличных. По версии следствия, эти средства планировали использовать как залог одного из фигурантов другого уголовного производства – дела "Мидас".

Прокурор САП просит суд взять Микитася под стражу с альтернативой залогу в 200 млн. грн.

Защита, в свою очередь, просит перенести заседание. Адвокаты аргументируют это тем, что документы стороне защиты вручили только накануне поздно вечером – 19 августа в 22:30. Также они ссылаются на трудную ситуацию ночью.

Судебное заседание продолжается.

Спецоперация "Форест Гамп": подробности

Утром 19 августа стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят специальную операцию по разоблачению преступной организации. В НАБУ и САП сообщили, что детали сделки будут обнародованы впоследствии.

Впоследствии СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили имена предполагаемых фигурантов спецоперации. В частности, речь идет о заместительнице руководителя Офиса Президента Ирине Мудрой, народном депутате Вадиме Столаре и экснардепе Максиме Никитасе.

НАБУ также обнародовало видео с фрагментами разговоров вероятных фигурантов спецоперации "Форест Гамп".

По версии следствия, участники схемы легализовали 150 млн грн наличных, полученных преступным путем. Средства якобы через счета подставных компаний вводили в легальное обращение, чтобы использовать их для внесения залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

НАБУ не сообщало, за кого именно должны были внести залог. В то же время, на обнародованных записях упоминается имя "Герман". Эксминистр энергетики Герман Галущенко является фигурантом дела "Мидас", а в июне за него внесли 150 млн грн залога.

По данным НАБУ и САП, для реализации схемы могли использовать государственный Sense Bank и счета подконтрольных предприятий. Следствие утверждает, что в начале июня организаторы получили фактический контроль над банком.

В рамках этого дела следственные действия проводились у народного депутата Вадима Столара. Он подтвердил, что 19 августа НАБУ проводило обыски у него дома. Сотрудники НАБУ и САП проводили следственные действия в Sense Bank.