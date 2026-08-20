Из-за вражеских авиаударов по Краматорску пострадали 10 человек

Фото: Вадим Филашкин/фейсбук

Российские войска нанесли девять авиаударов по Краматорску Донецкой области. В результате атаки ранены 10 гражданских, повреждены 22 многоквартирных дома, торговые объекты, библиотека и критическая инфраструктура

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, передает RegioNews .

По его словам, вместе с начальником Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Яковом Немыкиным он осмотрел места сегодняшних ударов по городу.

"Враг нанес по городу девять ударов, предварительно — авиабомбами ФАБ-250 с модулями УМПК. По состоянию на 15:30 известно о 10 раненых гражданских", — сообщил Филашкин.

В результате авиаударов повреждения получили 22 многоквартирных дома, торговые объекты, библиотека и объекты критической инфраструктуры.

Информация о части мест попадания и окончательных последствий атаки уточняется.

На одном из объектов спасатели продолжают тушить пожар. Коммунальные службы работают на местах, убирают обломки и устраняют последствия российских ударов.

Напомним, что число погибших в Киеве в результате массированной российской атаки возросло до 15 человек. Еще 39 человек пострадали.

В Борисполе Киевской области под российский удар попали продуктовые склады и объекты "Красного Креста" .