В Одесской области мужчина после ссоры с женой поджег ее квартиру

Фото: Национальная полиция

В Татарбунарах Белгород-Днестровского района мужчина поджег квартиру своей жены из-за ревности. В результате пожара никто не пострадал

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

О возгорании в одной из многоэтажек правоохранителям и спасателям сообщила местная жительница. Пожарные потушили пожар, который повредил квартиру площадью 22 квадратных метра.

Полицейские установили, что к поджогу причастен мужчина владелицы дома. Накануне женщина уже обращалась к правоохранителям из-за домашнего насилия. По данным следствия, мужчина обижал ее из-за ревности. Тогда его составили административные материалы.

После этого женщина уехала к подруге. По версии следствия, мужчина решил отомстить: облил легковоспламеняющейся жидкостью вещи в квартире и поджег их, после чего ушел.

Правоохранители разыскали мужчину возле дома и задержали. Ему сообщили о подозрении в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога по ч. 2 ст. 194 УК Украины.

За совершенное мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Размер нанесенного ущерба устанавливается.

Напомним, в Деснянском районе Киева правоохранители задержали 49-летнюю женщину, которая из-за ревности к знакомому мужчине подожгла дверь квартиры соседки. В результате возгорания никто не пострадал.