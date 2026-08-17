Из-за украинского языка: в Польше мужчина и женщина напали на двоих детей

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В польском Быдгоще двое несовершеннолетних украинцев стали жертвами нападения из-за того, что общались между собой на украинском языке. Речь идет о 14-летней девушке и 12-летнем парне

Об этом сообщило Генеральное консульство Украины в Гданьске, передает RegioNews.

По данным дипмиссии, мужчина и женщина сначала оскорбляли детей, использовали нецензурную лексику и угрожали им из-за национальности. Впоследствии конфликт перерос в физическое насилие.

Нападающие выкрутили руку ребенку, сломали игрушечный дрон и бросили его обломки в парня.

После инцидента в польскую полицию подали заявление. Правоохранители разыскивают лиц, причастных к нападению.

Генеральное консульство Украины в Гданьске держит ситуацию на контроле и поддерживает связь с матерью пострадавших детей. В дипломатическом учреждении отметили, что физическому здоровью детей ничего не угрожает, однако они пережили сильный эмоциональный стресс.

В консульстве осудили проявления ксенофобии и подчеркнули, что не оставят случай без должного правового реагирования.

Как известно, в последнее время в Польше участились случаи нападений на граждан Украины.

Напомним, в польской Гдыне неизвестный мужчина напал на 40-летнюю гражданку Украины , дважды ударив ее деревянной палкой по голове. Полиция разыскивает нападающего.

Недавно во Вроцлаве группа польских мужчин напала на молодую украинскую пару, якобы услышав их акцент. Обидчиков взяли под стражу на три месяца.

Ранее в польском городе Бельско-Бяла мужчина оскорблял трех украинских девушек-подростков в общественном транспорте. Правоохранители задержали его после инцидента. Во время конфликта мужчина требовал от детей "возвращаться в Украину" и выкрикивал оскорбительные фразы в их адрес.